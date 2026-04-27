Tedesco: 'Gol atamamamız çılgınca, suçlu benim'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinin ardından yaptığı açıklamada, ilk 25 dakikada iyi oynadıklarını ancak penaltı ve taç atışından yedikleri gollerle mağlup olduklarını söyledi. 'Girmiş olduğumuz net pozisyonlar vardı. Bu akşam gol atamamamız çılgınca geliyor' diyen Tedesco, sorumluluğu üstlenerek 'Suçlu benim, oyuncularımı sakin bırakın' ifadelerini kullandı.

Tedesco, transfer için konuşmanın doğru zaman olmadığını belirtirken, Samandıra Tesisleri'nin herkese açık olmasından rahatsız olduğunu dile getirdi: 'Samandıra'nın kapalı olması beni mutlu eder. Rakiplerimiz ne yapacağımızı biliyor, kimseyi şaşırtamıyoruz.'