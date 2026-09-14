TEDMEM raporuna göre Türkiye PISA 2025'te üç alanda da puanını artırdı - Son Dakika
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TEDMEM raporuna göre Türkiye PISA 2025'te üç alanda da puanını artırdı

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TEDMEM'in 'PISA 2025'e İlk Bakış' raporunda Türkiye'nin fen, matematik ve okumada performansını artırdığı belirtildi. Türkiye, fen ve okumada 38 OECD ülkesi arasında üst yarıda yer aldı.

TÜRK Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından hazırlanan 'PISA 2025'e İlk Bakış' raporunda, Türkiye'nin fen, matematik ve okuma alanlarının tamamında performansını artırdığı belirtildi. Türkiye'nin 2022'den 2025'e kadar üç alanda da istatistiksel olarak anlamlı artış gösteren OECD ülkesi olduğu bildirildi.

Rapora göre, Türkiye'nin fen alanındaki ortalama puanı 2022'ye kıyasla 18 puan artarak 476'dan 494'e yükseldi. Aynı dönemde OECD ortalaması 485'ten 482'ye geriledi. Böylece Türkiye, 2022'de OECD ortalamasının 9 puan gerisindeyken 2025'te ortalamanın 12 puan üzerine çıktığı belirtildi.

TÜRKİYE FENDE 19'UNCU, OKUMADA 18'İNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Türkiye'nin puanlarındaki yükselişin uluslararası sıralamaya da yansıdığı belirtilen raporda, ülkenin fen alanında 34'üncü sıradan 19'uncu sıraya, matematikte 39'uncu sıradan 28'inci sıraya, okumada ise 36'ncı sıradan 18'inci sıraya yükseldiği kaydedildi. Türkiye, üç yıllık dönemde fende 15, matematikte 11, okumada 18 basamak ilerledi. Bu ilerleme, PISA'ya katılan ülke sayısının 81'den 91'e yükseldiği dönemde gerçekleştiği belirtildi.

OECD ülkeleri arasındaki sıralamada Türkiye, fende 29'unculuktan 14'üncülüğe, matematikte 32'ncilikten 23'üncülüğe, okumada ise 30'unculuktan 13'üncülüğe çıktı. Türkiye böylece fen ve okumada 38 OECD ülkesi arasında üst yarıda yer aldığı bildirildi.

Raporda, Türkiye'nin 2015-2025 döneminde fen, matematik ve okuma alanlarının tamamında ortalama performansını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artıran tek OECD ülkesi olduğu aktarıldı. Türkiye'nin 2003-2025 dönemindeki ortalama puanı fende 60, matematikte 39, okumada 31 puan yükseldi. Fen ve matematikte PISA tarihinin en yüksek puanlarına ulaşıldığı belirtildi.

PISA 2025 sonuçlarına göre, Türkiye'de temel yeterlik düzeyinin altında kalan öğrenci oranı üç alanda da geriledi. Bu oran matematikte yüzde 35,7, okumada yüzde 24,1, fende yüzde 19,5 olarak ölçüldü. 2022'de söz konusu oranlar sırasıyla yüzde 38,6, yüzde 29,3 ve yüzde 24,6 seviyesindeydi.

Türkiye, PISA 2025 kapsamında ölçülen bilgi işlemsel problem çözme alanında 473 puan aldı. Bu sonuçla 85 ülkenin 464 puanlık ortalamasının üzerine çıkan Türkiye, OECD ülkelerinin 500 puanlık ortalamasının altında kaldı. Türkiye bu alanda 85 ülke arasında 42'nci, 38 OECD ülkesi arasında ise 32'nci sırada yer aldı.

Üst düzey fen performansı gösteren ve gelecekte STEM alanlarında çalışmayı hedefleyen öğrenciler içinde Türkiye'nin payı yüzde 4,5 oldu. Raporda, bu oranın Türkiye'deki üst düzey öğrenciler arasında fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönelme eğiliminin görece güçlü olduğunu gösterdiği belirtildi.

PISA 2025 sonuçlarında tüm okul türlerinin üç temel alandaki puanlarının 2022'ye göre arttığı belirtildi. Ancak fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin diğer okul türlerinden belirgin biçimde ayrıştığı kaydedildi. En yüksek ve en düşük ortalamaya sahip okul türleri arasındaki puan farkı fende 182, matematikte 206, okumada 165 olarak hesaplandı.

Kaynak: DHA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEDMEM raporuna göre Türkiye PISA 2025'te üç alanda da puanını artırdı - Son Dakika

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