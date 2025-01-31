Teğmenlere Disiplin Cezası

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(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan attıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmen "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verdi. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, 3 disiplin amirine de "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini bildirdi.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan attıkları gerekçesiyle 5 teğmen ile sıralı 3 disiplin amiri hakkında başlatılan disiplin soruşturması tamamlandı.

MSB'den konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında şöyle denildi:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkür mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir.

Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."

Haklarında "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verilen 5 teğmenin isimleri şöyle:

"Dönem birincisi Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Talip İzzet Akarsu ve Serhat Gündar."