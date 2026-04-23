Tehdit Eden H.E. Gözaltına Alındı
Tehdit Eden H.E. Gözaltına Alındı

23.04.2026 14:50
Bucak'ta evlenmek istediği kadın için tehditte bulunan H.E., jandarma tarafından gözaltına alındı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde sanal medyada paylaştığı videoda evleneceği kişinin kendisine teslim edilmemesi halinde saldırı yapacağını söyleyen H.E. (46) jandarma tarafından gözaltına alındı. H.E., daha sonra ev hapsi kararıyla bırakıldı.

Bucak'ta yaşayan H.E., sanal medya hesabından paylaştığı videoda, evlenmek istediği kadının kendisine teslim edilmesini, aksi halde büyük bir saldırı yapacağı tehdidinde bulundu. Paylaştığı videoda, "Sizi son uyarışım. Bir daha uyarmıyorum. Mayıs'ın 22'sine kadar haber bekliyorum. Evleneceğim kadını teslim etmezseniz saldırı büyük olacak. Ne jandarma ne polis dinlerim" sözlerini kullanan H.E.'nin yakalanması için jandarma harekete geçti. H.E. dün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.E., nöbetçi hakimlik tarafından ev hapsi kararıyla bırakıldı. Diğer yandan H.E.'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için rapor talep edildiği öğrenildi.

Jandarma, Güvenlik, Güncel, Suç

