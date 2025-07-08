Tehlikeli Motosiklet Sürüşü Kaydedildi

Çatalca'da motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken yaptığı tehlikeli hareketler araç kamerasınca kaydedildi.

Örcünlü Oklalı Yolu'nda hızla seyreden motosiklet sürücüsü, aracını bir süre yüzüstü yatarak kullandı.

Bir otomobilin araç içi kamerası tarafından 6 Temmuz'da kayıt altına alınan görüntülerde, sağ şeritte ilerleyen sürücünün önündeki motosikleti de sollamaya çalıştığı görüldü.