TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Kastamonu Valisi Meftun Dallı ile bir araya geldi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Köklerden Geleceğe Milli Teknoloji Hamlesi" programı için kente gelen Akşit, Dallı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimi, milli ve yerli teknoloji alanında yürütülen çalışmalar, gençlerin bilim ve teknolojiye yönlendirilmesi ile bu alanda yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

Dallı, ziyaretlerinden ve programa katkılarından dolayı Akşit'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de yer aldı.