TEİS Başkanı Saydan: İlaç fiyat tebliğinin piyasadaki etkisi sınırlı - Son Dakika
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TEİS Başkanı Saydan: İlaç fiyat tebliğinin piyasadaki etkisi sınırlı

TEİS Başkanı Saydan: İlaç fiyat tebliğinin piyasadaki etkisi sınırlı
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TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, Resmi Gazete'de yayımlanan ilaç fiyatlandırma tebliğiyle çok katmanlı ve dinamik bir sisteme geçildiğini, ancak bu düzenlemelerin piyasada bulunamayan ilaç sorununa etkisinin sınırlı olacağını söyledi.

(ANKARA) - TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, Resmi Gazete'de yayımlanan "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ"e ilişkin, "Tebliğ ile kaynak fiyat araştırmaları detaylandırılarak çok katmanlı ve daha dinamik bir fiyatlandırma sistemine geçilmiştir" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlan "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ" ile ilgili olarak Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, yazılı açıklama yaptı.

Saydan, "Bazı mecralarda dile getirilen ilaç fiyatlandırmasında güncel avro kuruna geçileceği ve 2 haftada bir güncelleme yapılacağı bilgisi bir yanlış anlaşılmadan ibarettir. Tebliğdeki ifade kan ürünü gibi stratejik olarak tanımlanmış bazı ilaçlar içindir. Zaten bu uygulama mevcuttu ve devam edecektir. Diğer ilaçları kapsamamaktadır" ifadelerini kullandı.

Saydan, ilaç avrosunun (DAD) 29,11 lira, gerçek avronun ise 56,03 lira olduğunu ve DAD nin güncel kurun yüzde 51.97'sine denk geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Tebliğ ile kaynak fiyat araştırmaları detaylandırılarak çok katmanlı ve daha dinamik bir fiyatlandırma sistemine geçilmiştir. Yapılan düzenlemeler ilacın piyasada bulunabilirliğini artırmaya yönelik tedbirler olup fiyat konusunda yaşanan sıkıntı sebebiyle piyasada bulunmayan ve özellikle stratejik ürün olarak tanımlanan ilaçlar ile ilk eşdeğer ilaçların ve yeni jenerik ilaçların arzını artıracağı sendikamızca tahmin edilmektedir.

Ancak TEİS olarak yapılan düzenlemelerin piyasada bulunamayan ilaç sorununa etkisinin çok sınırlı olacağına inanıyoruz. Asıl çözümün İlaç Fiyat Kararnamesinde köklü bir revizyon gerektirdiğini, İlaç fiyatlandırmasında sadece döviz kuruna dayalı modelin terk edilerek güncel ekonomik göstergelere duyarlı, enflasyon bazlı veya değişken kur bazlı bir modele geçilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Çünkü bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır. İlaç ulaşılabilir, bulunabilir ve alınabilir olmalıdır."

Kaynak: ANKA

Nurten Saydan, Güncel, TEİS, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEİS Başkanı Saydan: İlaç fiyat tebliğinin piyasadaki etkisi sınırlı - Son Dakika

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