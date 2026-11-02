TEİS Başkanı Saydan raporlu ilaçta reçetesiz teminde eczacıların korunmasını istedi - Son Dakika
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TEİS Başkanı Saydan raporlu ilaçta reçetesiz teminde eczacıların korunmasını istedi

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TEİS Başkanı Saydan raporlu ilaçta reçetesiz teminde eczacıların korunmasını istedi
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TEİS Başkanı Nurten Saydan, raporlu ilaçların eczanelerden reçetesiz temin edilmesi çalışmasının hasta yararına olduğunu ancak eczacıların hukuki ve mali risklere karşı korunması gerektiğini söyledi. Saydan, TEB-SGK protokolü ve güvenli doğrulama ile eczacı meslek hakkı istedi.

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Raporlu ilaç kullanan hastaların ilaçlarına daha kolay ulaşabilmesi amacıyla, raporlu ilaçların eczanelerimizden reçetesiz temin edilmesine yönelik çalışmaların, hasta yararı ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Ancak temel önceliğimiz bu uygulama hayata geçirilirken eczacılarımızın yeni hukuki, mali ve mesleki risklerle karşı karşıya bırakılmaması ve eczacıya bu konuda hak ettiği ve sorumluluk aldığı eczacı meslek hakkının verilmesi gerekir" dedi.

Sağlık Bakanlığı, raporlu ilaç kullanan hastaların doktora giderek reçete yazdırma zorunluluğunu kaldırmaya yönelik bir çalışma içerisinde olduğunu geçen günlerde kamuoyuyla paylaştı. Bu uygulama ile hekim tarafından başlatılan ve rapor süresince değişmeden devam eden tedavilerde hastaların ilaçlarını bir aylık olarak doğrudan eczanelerden temin edebilmesi hedefleniyor.

"BAĞLAYICI PROTOKOL HÜKÜMLERİYLE GÜVENCE ALTINA ALINMALIDIR"

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, "Raporlu ilaçların reçetesiz olarak eczanelerimizden sunulabilmesi için öncelikle eczacının ve SGK'nın karşılıklı hak ve sorumlulukları açıkça tanımlanmalı, uygulamanın doğurabileceği hukuki ve mali risklere karşı eczacıyı koruyacak güvenceler oluşturulmalıdır. Eczacılara yeni görev ve sorumluluklar yüklenirken, bu sorumlulukların sınırları belirsiz bırakılmamalı; eczacılar, kendi kontrol alanları dışındaki sistemsel eksiklikler veya doğrulanamayan bilgiler nedeniyle mağdur edilmemelidir" dedi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile SGK arasında ek bir protokol yapılarak başlamasının uygun olacağını söyleyen Saydan, "Bu maddede ilaç temininin koşulları, eczacının sorumluluk sınırları, sistem üzerinden yapılacak kontroller, ödeme ve provizyon süreçleri ile olası kesinti ve geri ödeme taleplerine ilişkin esaslar net biçimde belirlenmelidir. Böylelikle bu uygulama, eczacıların belirsiz sorumluluklarla karşı karşıya kalmasını engelleyecektir" diye ekledi.

"SMS KODU GİBİ GÜVENLİ BİR DOĞRULAMA SİSTEMİ ZORUNLU OLMALIDIR"

Raporlu ilaçların reçetesiz temininde, hastanın bilgisi ve onayı dışında ilaç verilmesini önlemek, hasta güvenliğini sağlamak ve işlem kayıtlarını güvence altına almak amacıyla SMS kodu veya eşdeğer güvenli bir elektronik doğrulama yönteminin mutlaka uygulanması gerektiğine değinen Nurten Saydan, şöyle devam etti:

"İlaç temini öncesinde hastanın ya da mevzuata uygun şekilde yetkilendirilmiş temsilcisinin kimliği ve işlem onayı doğrulanmalı; doğrulama işlemi sistem üzerinde kayıt altına alınmalıdır. Ayrıca bu sistem tasarlanırken akıllı telefon kullanamayan, cep telefonu numarası kurumda kayıtlı olmayan veya dijital hizmetlere erişimde güçlük yaşayan hastalar da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. '20 milyondan fazla olan kronik hastaların kaçının cep telefonu kurumda kayıtlı acaba?  Bu hastalar için güvenli alternatif doğrulama yöntemleri oluşturulmalı; teknik altyapıdan veya sistem arızalarından kaynaklanan sorunların sorumluluğu eczacıya yüklenmemelidir.

"ECZACININ ALDIĞI  SORUMLULUĞUN BEDELİ ECZACIYA ÖDENMELİDİR"

Eczacıların pandemi döneminde olduğu gibi her olağanüstü durumda halk sağlığına sunduğu hizmetler kamuoyu nezdinde açıktır. Elbette ki zor zamanlarda birlik olmanın ve sağlık mensubu olmanın verdiği sorumluluk ile herhangi bir karşılık beklemeden hizmet veriyoruz. Ancak yapılması düşünülen uygulamada kamunun yükünü azaltan ve sorumluluk alan eczacıların bu emeklerinin karşılığının da ödenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda yıllardır konuşulan eczacı meslek hakkı kavramının da bu vesile ile hayata geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz."

Kaynak: ANKA
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