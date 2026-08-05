TEİS'ten Eczacılık İçin Önemli Talepler - Son Dakika
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TEİS'ten Eczacılık İçin Önemli Talepler

TEİS\'ten Eczacılık İçin Önemli Talepler
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TEİS, eczanelerin kapalı tutulması, takviye gıda satışları ve e-Nabız uygulaması hakkında taleplerde bulundu.

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na (TİTCK) sunduğu raporda takviye edici gıdaların yalnızca eczanelerde satılması, eczanelerin geçici kapalı tutulmasına ilişkin yönetmeliğin Danıştay kararı doğrultusunda değiştirilmesi ve e-Nabız'daki "İlacım Nerede?" uygulamasının mevcut haliyle durdurulmasını talep etti.

TEİS, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Hüseyin Çelik'e sunduğu raporda eczacılık mesleğine ilişkin üç temel talebini iletti.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, TİTCK Başkanı Hüseyin Çelik ile eczacılık mesleğinin güncel sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, raporda takviye edici gıdalar, eczanelerin geçici olarak kapalı tutulması ve e-Nabız'daki "İlacım Nerede?" uygulamasına ilişkin çözüm önerilerinin yer aldığını açıkladı.

Raporda, takviye edici gıdaların farmasötik dozaj formlarında sunulmasına rağmen internet, sosyal medya, market, aktar, spor salonu ve güzellik merkezleri gibi birçok noktada sağlık danışmanlığı olmaksızın satılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu vurgulandı.

TEİS, bu ürünlerin satışında kullanıcıların kronik hastalıklarının, kullandıkları ilaçların, gebelik ve emzirme durumlarının değerlendirilmediğine, doz aşımı ve ilaç etkileşimlerinin göz ardı edildiğine dikkat çekerek, takviye edici gıdaların eczane dışındaki satışının sonlandırılmasını istedi. Sendika ayrıca ilaç benzeri özellik taşıyan bu ürünlerin ruhsatlandırma ve denetim yetkisinin Sağlık Bakanlığı ile TİTCK bünyesinde toplanmasını talep etti.

"İLAÇ YOKLUĞUNUN YAPISAL NEDENLERİ ÇÖZÜLMEDEN ECZANELERİN STOL BİLGİLERİNİN HASTALARA AÇILMASI SORUNU ÇÖZMÜYOR"

Raporda ikinci başlık olarak 6197 sayılı Kanun kapsamında eczanelerin geçici olarak kapalı tutulmasına ilişkin düzenleme ele alındı. TEİS, 2023 yılında yönetmeliğe eklenen "meslek hayatı boyunca toplam kapalılık süresi" ibaresinin kanunda yer almadığını belirterek, Danıştay 10. Dairesi'nin bu hükmün yürütmesini durdurduğunu hatırlattı. Sendika, yönetmeliğin yargı kararı doğrultusunda kalıcı olarak değiştirilmesini ve her başvurunun kendi mazereti çerçevesinde değerlendirilmesini istedi.

Raporda üçüncü başlık ise e-Nabız sistemindeki "İlacım Nerede?" uygulaması oldu. TEİS, uygulamanın yaklaşık 24 saat geriden gelen İlaç Takip Sistemi verileriyle çalışması nedeniyle vatandaşların yanlış yönlendirilebildiğini ve ilacı bulamayan hastalarla eczacıların karşı karşıya geldiğini kaydetti. Sendika açıklamasında şunları kaydetti:

"İlaç yokluğunun yapısal nedenleri çözülmeden eczanelerin stok bilgilerinin hastalara açılması sorunu çözmüyor; ilaç erişimindeki sorumluluğu sistemin son halkası olan eczacıya yüklüyor. Sendikamızın talebi; uygulamanın mevcut haliyle durdurulması, eczane stoklarının vatandaşlara gösterilmesi yerine üretici ve ecza deposu stoklarının eczacıların erişimine açıldığı, gerçek zamanlı teyit ve rezervasyon esasına dayalı yeni bir sistem kurulmasıdır."

Kaynak: ANKA

E-Nabız, Güncel, TEİS, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEİS'ten Eczacılık İçin Önemli Talepler - Son Dakika

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