TEİS'ten 'İlacım Nerede' Uygulamasına Eleştiri

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), Sağlık Bakanlığı'nın "İlacım Nerede" uygulamasını eleştirerek, " Türkiye'de ilaç sorununun çözümü dijital uygulamalar değil, doğru ilaç politikalarıdır. Vatandaşı ekranlara yönlendirmek yerine yapılması gereken tek şey vardır; ilacı yeniden eczane raflarımızda bulunur hale getirmek ve hastalarımıza verilmesini sağlamaktır" açıklamasını yaptı.

TEİS, Sağlık Bakanlığı tarafından e-Nabız sistemine eklenen "İlacım Nerede" uygulamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlacım Nerede uygulaması kamuoyuna vatandaşların ilaca daha kolay ulaşmasını sağlayacak bir çözüm olarak sunulmuştur. Ancak gerçekte bu uygulama, ilaç erişimindeki temel sorunu çözmekten uzaktır. Sorun, ilacın zaten bulunamamasıdır. Üstelik sistemde görülen stok bilgilerinin anlık olmadığı, en az bir gün öncesine ait olduğu bilinmektedir. Dün bir eczanede bulunan bir ilacın bugün tükenmiş olması son derece olağandır. Bu durumda vatandaş, doğru bilgiye ulaştığını düşünerek yola çıkacak; eczaneye vardığında ise ilacın çoktan başka bir hastaya verilmiş olduğunu öğrenecektir. Bu uygulama çözüm üretmez. Zaman kaybı, umut kaybı ve güven kaybı üretir."

"Bugün yaşanan ilaç yokluklarının sebebi eczaneler değildir"

Dahası vatandaşın uygulamadan gördüğü bilgiyi telefonla teyit etmek zorunda kalması, sistemin kendi içinde bile güvenilir olmadığını göstermektedir. Özellikle ileri yaş grubundaki veya dijital uygulamaları kullanmakta zorlanan hastalar için sağlık hizmeti akıllı telefona ve internet erişimine bağımlı hale getirilemez. Bugün yaşanan ilaç yokluklarının sebebi eczaneler değildir. Eczaneler bu ülkenin en yaygın sağlık hizmeti noktalarıdır ve eczacılar her gün hastalarının ilaca ulaşabilmesi için büyük çaba göstermektedir.

12 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile ilaç avro kuru yalnızca yüzde 6 artırılarak 25,33 TL'den 26,87 TL'ye çıkarılmıştır. Oysa reel kur 51 TL'nin üzerindedir. İlaç avrosu (DAD) gerçek avronun yarısı kadardır. Bu nedenle; Yerli üretici hammadde temin etmekte zorlanmakta, ithal ilaçlar Türkiye pazarından çekilmekte, tedarik zinciri giderek zayıflamaktadır. Bu tablo sürdürülebilir değildir.

"Devletin görevi ilacı raflara geri getirecek ekonomik düzenlemeleri yapmak ve ilaç tedarik sistemini sürdürülebilir hale getirmektir"

Devletin görevi vatandaşlara eczane navigasyonu sağlamak değildir. Devletin görevi ilacı raflara geri getirecek ekonomik düzenlemeleri yapmak ve ilaç tedarik sistemini sürdürülebilir hale getirmektir. Öte yandan vatandaşın devlet eliyle belirli eczanelere yönlendirilmesi de eczacılık meslek etiği açısından ciddi sakıncalar doğurmaktadır. Eczacılık sistemi serbest eczane seçimi ilkesine dayanır. Kamu otoritesinin belirli eczaneleri işaret etmesi meslek ilkeleriyle bağdaşmaz.

TEİS olarak bir kez daha altını çiziyoruz: Türkiye'de ilaç sorununun çözümü dijital uygulamalar değil, doğru ilaç politikalarıdır. Vatandaşı ekranlara yönlendirmek yerine yapılması gereken tek şey vardır; İlacı yeniden eczane raflarımızda bulunur hale getirmek ve hastalarımıza verilmesini sağlamaktır."