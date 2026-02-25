Tejero, 93 yaşında vefat etti - Son Dakika
Tejero, 93 yaşında vefat etti

25.02.2026 22:39
1981 İspanyol darbe girişiminin liderlerinden Antonio Tejero, 93 yaşında hayatını kaybetti.

İspanya'da başarısızlıkla sonuçlanan 23 Şubat 1981 darbe girişiminin kilit isimlerinden eski Jandarma Yarbay Antonio Tejero Molina 93 yaşında hayatını kaybetti.

Tejero'nun ölüm haberi, İspanya hükümetinin kararıyla, 23 Şubat 1981'deki başarısız darbe girişimine ait gizli belgelerin tamamının 45 yıl sonra gün ışığına çıktığı güne denk gelmesi ilginç bir tesadüf oldu.

Tejero'nun ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle bildiriyorum ki, babam Antonio Tejero Molina, 25 Şubat'ta çocuklarının yanında vefat etmiştir. Papa 14. Leo'nun son ayinlerini ve kutsamasını almıştır. Tanrı'ya, İspanya'ya ve ailesine adanmış, cömert yaşamı için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ebedi istirahati için dualarınızı rica ediyorum. Teşekkür ederim." ifadeleri kullanıldı.

Eski darbeciyi temsil eden avukat Angeles Canizares de Tejero'nun yerel saatle 18.45'te (TSİ 20.45), kızlarından biriyle yaşadığı Alzira'daki (Valensiya) evde vefat ettiğini duyurdu.

Avukat Canizares, "Ölümü, tüm ailesiyle çevrili ve son ayinleri aldıktan sonra huzurlu ve sakin bir şekilde gerçekleşti. Tüm aile, 'ölüm son değildir' inancıyla bu zor zamanlarda aldıkları tüm sevgi ve destek ifadeleri için şimdiden teşekkürlerini sunar ve özel hayatlarına azami saygı gösterilmesini rica eder." açıklamasını yaptı.

Tejero, 1996'da şartlı tahliye edilmişti

Tejero'nun ölümü 45 yıl sonra kamuya açılan devlet arşivleriyle aynı güne denk geldi.

Bakanlar Kurulu'nda 24 Şubat'ta alınan ve Resmi Gazetede yayımlanan karardan sonra, 23 Şubat 1981'deki darbe girişimiyle ilgili 167 belge, hükümetin resmi internet sitesinden (www.lamoncloa.gob.es) bugün öğlen saatlerinde kamunun erişimine açılmıştı.

İspanya'da 23 Şubat 1981 tarihinde dönemin başbakanının seçileceği sırada Meclis Genel Kurulu'nu yaklaşık 200 askerle basan yarbay Tejero, elindeki tabancısı ile birlikte Meclis kürsüsüne çıkarak, "Kimse kımıldamasın" diye bağırmış ve havaya ateş etmişti.

Askerlerin, Meclisteki bakanları ve milletvekillerini 17 saat boyunca rehin tuttuğu darbe girişimi, Kral Juan Carlos'un televizyondan bunu kınayıp, hukukun üstünlüğü ve demokratik hükümetin devamını istemesinin ardından askerlerin teslim olmasıyla sona ermişti.

Darbe girişiminden dolayı jandarmadan ihraç edilen ve 1982 yılındaki son duruşmanın ardından 30 yıl hapis cezasına çarptırılan Tejero, 1996'da şartlı tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

SON DAKİKA: Tejero, 93 yaşında vefat etti
