TEK Genç Akademi, üniversite yolculuğunda da gençlerin yanında

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği anlayışı doğrultusunda üniversiteye hazırlanan 12'nci sınıf öğrencilerine tamamen ücretsiz olarak hizmet veren TEK Genç Akademi, üniversite yolculuğunda da gençleri yalnız bırakmıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TEK Genç Akademi ile üniversiteye hazırlık sürecinde destek verdiği gençleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde de yalnız bırakmıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gençlerin doğru ve bilinçli tercihler yapabilmeleri amacıyla ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti sunuluyor.

GELECEKLERİNİ UZMANLAR EŞLİĞİNDE PLANLAYACAKLAR

29 Temmuz'da başlayan ve 10 Ağustos'a kadar sürecek tercih danışmanlığı kapsamında gençlere ilgi alanları, hedefleri ve başarı sıralamaları doğrultusunda doğru ve bilinçli karar vermelerine yardımcı olacak rehberlik hizmeti ücretsiz olarak verilecek. Danışmanlık hizmetinden 08.00-17.00 saatleri arasında yararlanılabilecek.

CANDAN BAŞKAN'DAN GENÇLERİN GELECEĞİNE DESTEK

Üniversite tercihinin gençlerin yaşamında geleceklerini şekillendiren önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "TEK Genç Akademi'miz ile eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiriyor, hiçbir gencimizin imkansızlıklar nedeniyle hayallerinden vazgeçmesini istemiyoruz. Özel kurslardan deneme sınavlarına, yayın setlerinden tercih danışmanlığına kadar ihtiyaç duydukları her aşamada gençlerimizin yanında oluyor, aynı zamanda ailelerimizin eğitim giderlerini de önemli ölçüde hafifletiyoruz. Gençlerimizin hayallerine giden yolda yanlarında olmaya, önlerindeki engelleri birlikte aşmaya devam edeceğiz" dedi.

YKS Tercih Danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyen gençler, ALO 153 Candan Çözüm Merkezi üzerinden randevu alabilecek.