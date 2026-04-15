Tek Genç Fest'te Sahne Alacak Sanatçıyı, Gençler Belirleyecek

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 09:58  Güncelleme: 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "TEK Genç Fest" için hazırlıklar başladı. Festivalde sahne alacak sanatçıları, belediyenin internet sitesi üzerinden yapılacak anketle gençler seçecek.

Büyükşehir Belediyesi, bu yıl kapılarını üçüncü kez açacak TEK Genç Fest kapsamında sahne alacak sanatçıların belirlenmesi için gençlerin görüşüne başvuruyor. Belediyenin internet sitesi üzerinden başlayan anket, 19 Nisan 2026 Pazar gününe kadar devam edecek. Mayıs ayı içerisinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek festivalin içeriği, gençlerin tercihleri doğrultusunda şekillenecek. Uygulamayla birlikte gençler, görmek istedikleri sanatçıları doğrudan kendileri belirtecek. Böylece TEK Genç Fest, yalnızca gençlere yönelik bir etkinlik değil, gençlerin söz sahibi olduğu katılımcı bir organizasyon olarak hazırlanacak.

İlk kez Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in göreve gelişiyle birlikte başlatılan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan festivalde, gençlerin müzik tercihleri doğrudan organizasyona yön verecek.

"Heyecanı gençler büyütecek"

Başkan Candan Yüceer, "Tekirdağ'daki tüm gençlere şunu söylemek isterim, bu festival sizin festivaliniz. Bu sahne sizin enerjinizle, sizin coşkunuzla kurulacak. Kimi dinlemek istiyorsanız, kimi bu kentte görmek istiyorsanız gelip söyleyin, seçiminizi yapın. Çünkü biz gençlerin sadece alkışlayan değil, karar veren tarafta olmasını istiyoruz. TEK Genç Fest'te bu yıl da sözü gençler söyleyecek, heyecanı gençler büyütecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 11:25:27. #7.13#
SON DAKİKA: Tek Genç Fest'te Sahne Alacak Sanatçıyı, Gençler Belirleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.