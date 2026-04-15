Tek Genç Fest'te Sahne Alacak Sanatçıyı, Gençler Belirleyecek

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "TEK Genç Fest" için hazırlıklar başladı. Festivalde sahne alacak sanatçıları, belediyenin internet sitesi üzerinden yapılacak anketle gençler seçecek.

Büyükşehir Belediyesi, bu yıl kapılarını üçüncü kez açacak TEK Genç Fest kapsamında sahne alacak sanatçıların belirlenmesi için gençlerin görüşüne başvuruyor. Belediyenin internet sitesi üzerinden başlayan anket, 19 Nisan 2026 Pazar gününe kadar devam edecek. Mayıs ayı içerisinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek festivalin içeriği, gençlerin tercihleri doğrultusunda şekillenecek. Uygulamayla birlikte gençler, görmek istedikleri sanatçıları doğrudan kendileri belirtecek. Böylece TEK Genç Fest, yalnızca gençlere yönelik bir etkinlik değil, gençlerin söz sahibi olduğu katılımcı bir organizasyon olarak hazırlanacak.

İlk kez Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in göreve gelişiyle birlikte başlatılan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan festivalde, gençlerin müzik tercihleri doğrudan organizasyona yön verecek.

"Heyecanı gençler büyütecek"

Başkan Candan Yüceer, "Tekirdağ'daki tüm gençlere şunu söylemek isterim, bu festival sizin festivaliniz. Bu sahne sizin enerjinizle, sizin coşkunuzla kurulacak. Kimi dinlemek istiyorsanız, kimi bu kentte görmek istiyorsanız gelip söyleyin, seçiminizi yapın. Çünkü biz gençlerin sadece alkışlayan değil, karar veren tarafta olmasını istiyoruz. TEK Genç Fest'te bu yıl da sözü gençler söyleyecek, heyecanı gençler büyütecek" diye konuştu.