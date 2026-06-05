Tek Kadın Öğrenci Bahar Topcu Mezun Oldu - Son Dakika
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Tek Kadın Öğrenci Bahar Topcu Mezun Oldu

Tek Kadın Öğrenci Bahar Topcu Mezun Oldu
05.06.2026 17:13
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Otomotiv Teknolojisi Programı'ndan mezun olan Bahar Topcu, 59 erkek öğrenci arasında tek kadın.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Programı'ndaki 60 kişiden tek kadın öğrenci olan Bahar Topcu (19), kep fırlatıp mezuniyet mutluluğunu yaşadı.

AÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni, Olbia Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Mezuniyet törenine, Otomotiv Teknolojisi Programı öğrencisi Bahar Topcu, babası Hasan Topcu'nun mesleğinden aldığı ilhamla 59 erkek öğrenci arasında tek kadın olarak eğitim aldığı bölümden mezun oldu. Bahar Topcu, otomobillere ilgisini mesleğe dönüştürmek amacıyla AÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı'nı tercih ettiğini belirtti.

'AZMİ İÇİN TEBRİK EDİYORUM'

Babası Hasan Topcu'nun 26 yıldır sürdürdüğü otomotiv mesleğinden ilham alan öğrenci, ön yargıları geride bırakıp kendi hikayesini yazdı. İki yıl boyunca sınıfındaki tek kadın öğrenci olan Topcu, zaman zaman şaşkın bakışlarla karşılaştığını, hatta birçok kişinin bir kadının otomotiv teknolojisi okuduğuna inanmakta zorlandığını söyledi.

Öğrencisini azmi için tebrik eden Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Altuğ Erkan, "Otomotiv Teknolojisi programımızın 2024 girişli öğrencilerimiz içerisinde tek kadın arkadaşımız. Kendisini azmi için tebrik ediyorum" dedi.

'İLK HEDEFİM MÜHENDİSLİK'

Hedefinin mühendislik olduğunu söyleyen Bahar Topcu, "Bölümümde tek kız öğrenci olarak 2 yıl boyunca öğrenim gördüm. Kadınlar olarak aklımıza koyduğumuz her şeyi, emek verdiğimiz sürece yapabiliriz. Akdeniz Üniversitesi'nin çok iyi bir okul olduğunu duyuyordum. O sebeple burayı tercih ettim. Otomotiv sektörüne hep ilgim vardı. Babamın mesleği, hep bu konuya hakimdim. Okulda da teknik bilgileri öğrendim. İlk hedefim mühendislik bölümlerine geçiş yapmak. Burada aldığım eğitimle iyi bir temel oluşturduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

Topcu, "Bölümde tek kız öğrenci olduğumu aileme söylediğimde, annem istersem başarabileceğimi ve dış etkenlere takılmamam gerektiğini söyledi. Sınıf arkadaşlarım da bana hiçbir zorluk yaşatmadı. Dışarıda kime söylesem, benim Otomotiv Teknolojisi okuduğuma ve bölümümdeki tek kız öğrenci olduğuma inanmıyorlar. 2 yıllık eğitimim çok güzel geçti. Çok güzel şeyler öğrendim, çok mutluyum burada olduğum için. Tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törende kep atan Topcu, mezuniyet mutluluğunu arkadaşlarıyla paylaştı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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