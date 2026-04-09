Tek Kullanımlık Plastik Yasak Tasarısı Sektörde Panik Yarattı

Tek kullanımlık plastiklerin Eylül 2026'da yasaklanmasına ilişkin tasarı, piyasada paniğe neden oldu. Müşteriler siparişlerini askıya aldı, bazı firmalar istihdamı azaltmaya başladı ve yeni makine yatırımları durdu. Bankalar, sektör firmalarının kredi başvurularına şüpheyle yaklaşıyor.

Sektör temsilcileri, yasağın 35 bin kişilik istihdamı tehdit ettiğini ve yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırımın çöp olma riskiyle karşı karşıya olduğunu savunuyor. Dernekler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı karardan döndürmek için Ankara'da çalışmalarını artırdı.

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, yasağın sanayiyi daraltacağını, istihdamı zayıflatacağını ve enflasyonu artıracağını belirtti. Alternatif ürünlerin maliyetinin daha yüksek olduğunu ve tüketiciye yansıyacağını vurguladı. Eroğlu, AB'nin benzer yasakları uygulamadığını ve Türkiye'nin ihracatının devam ettiğini ifade etti.

Tek kullanımlık plastik ürünlerde yıllık üretim 1,4 milyon ton ve 4,4 milyar dolar değerinde, ihracat ise 1 milyon ton ve 3 milyar dolar seviyesinde. Yasağın doğrudan 35 bin, toplamda ise 100 bin kişilik istihdam kaybı riski taşıdığı belirtiliyor.