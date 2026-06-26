Tek Öğrenci Mezuniyet Sevinci - Son Dakika
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Tek Öğrenci Mezuniyet Sevinci

Tek Öğrenci Mezuniyet Sevinci
26.06.2026 11:18
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Sason'daki tek öğrenci Fatma Nur Can, 4. sınıfı başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Batman'ın Sason ilçesinde köy okulunun tek öğrencisi Fatma Nur Can, mezuniyet sevinci yaşadı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıyayla köyü Elek mezrasındaki Sarıyayla Elek İlkokulunun tek öğrencisi Can, 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlayarak 4. sınıftan mezun oldu.

Fatma Nur Can, karnesini öğretmeni İbrahim Ayaz'dan aldı.

Okulun tek öğretmeni Ayaz, AA muhabirine, bir yıldır Sarıyayla Elek İlkokulunda ücretli öğretmenlik yaptığını söyledi.

Önceki yıllarda okulda öğrencilerin olduğunu ancak bölgedeki nüfusla birlikte öğrenci sayısının da azaldığını dile getiren Ayaz, şöyle konuştu:

"Daha önce çevre köylerde bulunan öğrencilerimiz vardı. Sonra öğrenci sayımız 3'e düştü. Geçtiğimiz yıl 2 öğrenci mezun ettik. Bu sene 1 öğrenciyle eğitim öğretimi sürdürdük. Öğrencimiz Fatma Nur Can da bu yıl 4. sınıfı tamamladı. Okulun tek öğrencisini de mezun ettik. Öğrencimize karnesini verdik. Artık 4. sınıf öğrencimiz kalmadığından seneye büyük ihtimalle okulumuz kapalı olacak."

Daha önce öğrenci sayısı fazla sınıflarda eğitim verdiğini, tek öğrenciyle eğitimi ilk kez deneyimlediğini anlatan Ayaz, şunları kaydetti:

"Tek öğrenci olunca çok avantajları oluyor. Bunlardan biri, öğrenciyle birebir ilgilenebiliyorsunuz. İsteklerini hemen yerine getirebiliyorsunuz. Devletimiz tek bir öğrenci için bile eğitimci göndermiş. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Mutluyum. İşimi de severek yapıyorum. Bu durum devletimizin insanlara ne kadar büyük bir değer verdiğini gösteriyor."

"Çok güzel bir yıl geçirdik"

Öğrenci Fatma Nur Can da okulunu ve öğretmenini çok sevdiğini belirtti.

Her gün düzenli şekilde okula geldiğini ve verilen sorumlulukları yerine getirdiğini söyleyen Can, mezun olduğu için mutluluk duyduğunu anlattı.

Can, "Geçen sene 3 kişiydik. 2 kişi mezun oldu. Okulda sadece ben kaldım. Ben de mezun oldum. Öğretmenimle arkadaş gibiyiz. Oyun oynuyoruz, resim yapıyoruz beraber, çok güzel bir yıl geçirdik." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İbrahim Ayaz, Nur Can, Eğitim, Güncel, Batman, Sason, Yaşam, Son Dakika

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