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Tek Tırnaklı Et Uyarısı

Tek Tırnaklı Et Uyarısı

Tarım Bakanlığı'nın denetimleri tek tırnaklı hayvan etinin gıdalarda kullanıldığını ortaya çıkardı.

08.10.2024 13:35
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TARIM ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri ile ortaya çıkan tek tırnaklı hayvan etinin çeşitli ürünlerde kullanılmasına ilişkin TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, "Tek tırnaklı hayvan etinin olup olmadığını anlamak güç oluyor. Çünkü genellikle çok baharatlı ve harçlı malzemelerin için de görüyoruz. Bu etlerin bütün ya da löp et olarak satılması pek olası değil" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimi sonrasında kasap ve restoranlarda satılan çeşitli ürünlerde tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığını ifşa etti. Özellikle eşek eti satışının yanı sıra bu etlerde çeşitli parazitlerin olması endişeye neden oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit-tağşiş ürünler listesini açıkladığını ve bu durumun önüne geçebilmek adına günlük olarak sayfada açıklanacağını belirten TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, "Şeffaflık açısından bunu önemsiyoruz ve iyi bir uygulama olarak görüyoruz. Dana eti diye bildiğimiz ve yediğimiz ürünler tek tırnaklı hayvan eti hatta bazılarında domuz eti de olabiliyor. Önlemenin bir yolu, güvenilen ve bilinen yerlerden alışveriş yapmak ancak yeni kurulan ve hakkıyla işini yapan işletmelerle de elbette karşılaşıyoruz. Yine de güvenilebilir yerlerden alışveriş yapmak en doğrusu. Tek tırnaklı hayvan etinin olup olmadığını anlamak güç oluyor. Çünkü genellikle çok baharatlı ve harçlı malzemelerin için de görüyoruz. Bu etlerin bütün ya da löp et olarak satılması pek olası değil. Bu noktada da dışarıda yemek yiyeceğimiz zaman yine güvendiğimiz, bildiğimiz ve hijyen kurallarına uyduğunu düşündüğümüz işletmeler tercih edilmesi gerekiyor" dedi.

'CİDDİ ANLAMDA SAĞLIK RİSKİ DOĞURABİLİR'

Özellikle eşek gibi tek tırnaklı hayvan kesimlerinde parazitin yanı sıra bulaş riski olduğuna da dikkati çeken Toprak, "Tüm bu durumlar başta gıda zehirlenmeleri olmak üzere birçok sağlığa olumsuz etkileri de olacaktır. Aslında at etine izin veriliyor ancak bunun için çiftlik açılması ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alınması lazım. Satışta etiketin üzerinde de at eti olduğu belirtildiği sürece bu ürünü tüketmekte sıkıntı yok. Ancak bu izinler alınmadan merdiven altı işletmelerde ve kesimhanelerde kesildiği için ve yurttaş bunu bilmediği için ciddi anlamda sağlık riski doğurabilir" diye konuştu.

'YETKİLENDİRİLMİŞ GIDA DANIŞMANLIĞI PROJESİ BAŞLAMALI'

Taklit hilelerinin önüne geçebilmesinde ifşa listelerinin önem kazandığını belirten Toprak, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın daha fazla sayıda gıda mühendisi istihdam ederek denetimlerini etkin bir şekilde yapması gerekiyor. Böylelikle bu işletmeleri de şeffaf bir şekilde açıklanmasında ve devam takibinin yapılmasında hız kazanacaktır. Bu şekilde yurttaşın halk sağlığı ve gıda güvenliği konusunda bir adım öteye geçebiliriz. Çünkü gıda kontrol mühendisi arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Ayrıca odamızın uzun zamandır söylediği Yetkilendirilmiş Gıda Danışmanlığı Projesi de başlamalı" dedi. İzmir'de 45 yıldır kasap olduğunu belirten Aydın Kayıkçılar (58) ise "Belirli dönemlerde denetim için geliyorlar. Ancak merdiven altı yerlerde bilinmeden bu işler yapılabiliyor. Bu nedenle bilindik, güvenilir yerden alışveriş yapılması önemli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Tarım, Son Dakika

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