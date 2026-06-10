Teke Yöresi Etkinliği Bucak\'ta Gerçekleşti

Burdur'un Bucak ilçesinde "Teke Yöresi Tanıyalım, Yaşatalım" etkinliği gerçekleştirildi.
Adem Tolunay Fen Lisesi Müzik Kulübü tarafından "Kültürümüzü Paylaşalım, Geleneğimizi Geleceğe Taşıyalım" sloganıyla düzenlenen etkinlikte Teke yöresine özgü kıyafetler, yöresel yemeklerin tanıtımı ve halk oyunu gösterisi yapıldı.
Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Canavar ve davetlilerin katıldığı etkinlikte öğrenciler tarafından oluşturulan stantlar gezildi.
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