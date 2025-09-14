Tekin: CHP'nin Kurumsal Kimliğini Koruyoruz

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, "Bizim suskunluğumuz, korkaklığımızdan değildir. Bizim suskunluğumuz CHP'nin kurumsal kimliğini muhafaza etmektir. Bu benim son uyarım olsun. 'Hayır kardeşim, siz de ne biliyorsanız konuşun' derseniz o zaman ben de konuşmak zorunda kalırım." dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararının ardından CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Tekin, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olmak gerektiğini ancak polemiklerin sürdüğünü ifade eden Tekin, "Dün Sayın Genel Başkanımız liderliğinde bir toplantı olacak diye özellikle buraya geldim. Temizlik yaptırdım, yiyecek ve içecek aldırdım misafirlerimize bir kusur yapmayalım diye. Sayın Genel Başkanımızı çok iyi tanıyorum, Genel Başkan'ım da beni çok iyi tanıyor. Benim parti kültürüm genel başkanlara laf yetiştirmeye uygun değil. Ama benim kaçmayacağımı, korkmayacağımı en iyi sayın Genel Başkanımız bilir. Biz polemiklerin dışında bir an önce işimizi yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Tekin, televizyon ekranlarında kendisine yönelik saldırı ve ithamların devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim suskunluğumuz, korkaklığımızdan değildir. Bizim suskunluğumuz CHP'nin kurumsal kimliğini muhafaza etmektir. Bu benim son uyarım olsun. 'Hayır kardeşim, siz de ne biliyorsanız konuşun' derseniz o zaman ben de konuşmak zorunda kalırım. Benim Sayın Genel Başkan'dan ricam, bizim hukuksal olarak burada bir görevimiz var, kısa süre içerisinde görevimizi arkadaşlarımızla yapmak istiyoruz. Bizim için ekranlarda, şurada, burada yalanla, iftirayla, olmayan şeylerle çok kıymetli seçmeninizi gaza getirerek bize saldırtmalar falan umut ederim ki son olur. Ben Sayın Özgür Özel'in ağabeyiyim, yol arkadaşıyım, 'o' ifadesi kendisine hiç yakışmamıştır. Bir yere kaçmayacağımı yedi düvel bilir. Biz görevimizi yapacağız."

Yarın Ankara'da CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya ilişkin de konuşan Tekin, "İnşallah partimizin lehine bir karar çıksın. Bizim buradaki kararımız, görevimiz bellidir." ifadelerini kullandı.

Tekin, bugünkü planına dair ise "Uzun zamandır görüşmelerimizi erteledik. Bugün eski ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz, partidaş ve yoldaşlarımız bizi ziyarete gelecekler. Sohbet edeceğiz, konuşacağız." şeklinde konuştu.

CHP'ye yakın medyadan davet beklediğini aktaran Gürsel Tekin, "Öyle şeyler yaptınız ki benim garip ablam sizi referans kabul edip sizi izliyor. Yalanlarınızla, iftiralarınızla, sahtekarlığınızla ağlattınız ablamı. Çağırın diyorum. Benim garip ablam, teyzem, halam o da izlesin bizi sizin ekranlarınızda. Başka bir şey istemedik sizden. Bir arkadaşlık hukukumuz çerçevesinde diyorum. Bugün bütün televizyonlar 'Aman gelin yayın yapalım' derken ben de size çıkmak istiyorum, bekliyorum. En kısa zamanda, yarın en azından 15'er dakika aklınıza gelebilecek ne varsa sorun." diye konuştu.

"CHP'yi korumak benim ve arkadaşlarımın namusudur"

Tekin, kendisine sosyal medyadan "çaycı" ve "garson" gibi ifadelerle saldırıldığını da hatırlatarak, CHP'nin sosyal demokrat, emekten yana bir parti olduğunu, hizmet sektöründe çalışanların duygularını incitmemek gerektiğini belirtti.

İl Başkanlığının çevresinde güvenlik önlemlerinin kaldırılmasına yönelik İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşeceği bilgisini de veren Tekin, şunları kaydetti:

"(CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile) Bir görüşme talebim olmayacak. Hakkımın hepsini haram ediyorum. Beni kürsüde yuhalattınız. Partinin tertemiz insanlarını beni ve arkadaşlarımı... Ayıptır, günahtır ya. 15 yıldır aynı alanda, aynı mesaileri yapıyoruz. Şimdi böyle canavarlaşma, insanları ötekileştirme, böyle tepeden bakma, kendisine sözde gazeteci, yazar, aydın diyen insanların küçümseyen lafları... Ne oldu size ya? İşte sizin bu faşist kafalarınızın yüzünden AK Parti iktidardır. Vazgeçin bundan. Bu ne küçümseme insanları? Kimsiniz siz? Çok ayıptır yani. Bütün sabrımızla bekliyoruz. İlk gün de söyledim. Dedim ki 'Yalvarıyorum size, beni konuşmaya mecbur etmeyin.' Ama şimdi diyorum ki 'İnşallah bugün son olur, son olmazsa yarından itibaren her gün konuşurum.' Hiç kimse kusuruma bakmasın burası Cumhuriyet Halk Partisidir, kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisini muhafaza etmek, korumak benim ve arkadaşlarımın namusudur. Bu namuslu görevimizi yapıyoruz."