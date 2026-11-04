Tekirdağ açıklarında fırtına nedeniyle 8 şilep demirleyerek beklemeye başladı - Son Dakika
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Tekirdağ açıklarında fırtına nedeniyle 8 şilep demirleyerek beklemeye başladı

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Tekirdağ açıklarında fırtına nedeniyle 8 şilep demirleyerek beklemeye başladı
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Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle 8 şilep Tekirdağ açıklarında demirleyerek beklemeye başladı, kentteki balıkçılar da denize açılamadı.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep, Tekirdağ açıklarında demirleyerek beklemeye başladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki balıkçılar da denize açılamadı.

Fırtınanın yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ açıklarında fırtına nedeniyle 8 şilep demirleyerek beklemeye başladı - Son Dakika
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