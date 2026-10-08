Tekirdağ Barosu\'nun avukatlara hizmet verecek Baro Teras Kafe\'si adliyede açıldı

Tekirdağ Barosu, avukatların adliye içerisindeki çalışma ve dinlenme imkanlarını iyileştirmek amacıyla oluşturduğu Baro Teras Kafe'yi düzenlenen törenle hizmete açtı

Tekirdağ Adliyesinde kafenin açılışında konuşan Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, kafenin hayata geçirilmesinde sağladığı destek ve işbirliği dolayısıyla Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür etti.

Gürcün, görev dönemi boyunca avukatların adliye ve ceza infaz kurumlarındaki çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, Baro Teras Kafe'nin de bu çalışmaların bir parçası olduğunu ifade etti.

Açılışa, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Uğur Özcan, Mustafa Deren Özkol ve Halit Gündoğdu, baro yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar katıldı.