Tekirdağ Barosu\'nun yeni başkanı Arslan, Emniyet Müdürü Turanlı\'yı ziyaret etti

Tekirdağ Barosu'nun yeni başkanı Arslan, Emniyet Müdürü Turanlı'yı ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Barosu Başkanlığına seçilen Avukat Zümrüt Canku Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı makamında ziyaret etti. Turanlı, Arslan ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek yeni görevlerinde başarı diledi.
Tekirdağ Barosu Başkanlığına seçilen Avukat Zümrüt Canku Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.
Baronun 37. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Arslan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Turanlı ile makamında bir süre görüştü.
Turanlı, Arslan ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür edilerek yeni görevlerinde başarı dilendi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?