Tek Atölye'de Türk Bayrakları Kadın Kursiyerler Tarafından Onarılıyor.

04.02.2026 10:57  Güncelleme: 12:12
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yıpranan bayrakları onarıyor. Kadın kursiyerler tarafından yapılan onarımlar, bayrağa duyulan saygıyı ve kadınların üretimdeki rolünü ön plana çıkarıyor.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yıpranan ve deforme olan bayrakları onararak yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kullanılan Türk bayrakları, TEK Atölye'de kadın kursiyerler tarafından onarılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, bayrağımıza sahip çıkmaya, değerlerimizi yaşatmaya ve kadınların üretimde daha fazla yer almasını desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Altınova TEK Atölye'de yürütülen çalışmalar kapsamında kursiyerler şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yıpranan bayrakları  onararak, yeniden kullanıma hazır hale getiriyorlar.

Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni Cansu Devlet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda, bayrakların boyut ve ölçülerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan, standart bayrak ölçülerine uygun şekilde onarım ve yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor.

"Bu çalışma, bayrağımıza duyduğumuz saygının en somut göstergesidir"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yıpranan bayrakların kursiyer kadınlar tarafından özenle ve titizlikle onarıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bayrağımız, bağımsızlığımızın, birliğimizin ve ortak değerlerimizin en güçlü simgesidir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yıpranan bayraklarımızı aslına uygun şekilde yeniden kullanıma kazandırmak, hem milli bir sorumluluk hem de kurumsal bir görevdir. Altınova TEK Atölye'mizde kursiyer kadınlarımızın emeğiyle yürütülen bu çalışma, bayrağımıza duyduğumuz saygının en somut göstergesidir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, bayrağımıza sahip çıkmaya, değerlerimizi yaşatmaya ve kadınların üretimde daha fazla yer almasını desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

