Tekirdağ Büyükşehir, 9 ilçe belediyesiyle gürültü için koordinasyon toplantısı yaptı

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, çevresel gürültünün etkin şekilde yönetilmesi, halkın yaşam konforunun artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve gürültü şikayetlerine daha hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla ilçe belediyelerin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Çevresel sorunları en aza indirerek Tekirdağ'ın daha sağlıklı bir geleceğe taşınmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, çevreye yönelik çalışmalarını ilçe belediyeler koordinasyonuyla sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi önclüğünde başlatılan iş birliği toplantısının gündemi "gürültü" oldu. Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, çevresel gürültü konusunda yetki devri bulunan Çorlu ve Çerkezköy dışındaki dokuz ilçe belediyesinden zabıta ve ruhsat birimlerinin yanı sıra sahada görev yapan personel katıldı.

SAHADAKİ DENEYİMLER DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi tarafından çevresel gürültü yönetimi kapsamında yürütülen çalışmalar, uygulamalar ve süreçlere ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Ardından ilçe belediyelerinde görev yapan personel, sahada karşılaştıkları durumları, farklı nitelikteki gürültü şikayetlerine ilişkin deneyimlerini ve çözüm bekleyen konuları paylaşarak görüş alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen değerlendirmelerde, gürültü şikayetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi sırasında karşılaşılan konular, müzik yayın izin belgeleri ve ruhsatlandırma süreçleri, gürültü ölçümleri ve teknik değerlendirmeler ile farklı işletme türlerine yönelik uygulamalar kapsamlı şekilde ele alındı. Sahada karşılaşılan farklı durumlara yönelik ortak yaklaşım geliştirilmesi ve uygulamada koordinasyonun artırılması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

DAHA ETKİN VE HIZLI ÇÖZÜM İÇİN ORTAK HAREKET

Toplantıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilerek çevresel gürültü kaynaklı şikayetlere daha etkin ve hızlı müdahale edilmesi amaçlandı. Vatandaşların yaşam kalitesinin korunmasına yönelik çalışmaların ortak bir anlayışla yürütülmesinin önemine dikkat çekilen toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki koordinasyonun ilerleyen süreçte de devam edeceği vurgulandı.