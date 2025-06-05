Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Bayramlaşma Programında Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Bayramlaşma Programında Bir Araya Geldi

05.06.2025 09:17  Güncelleme: 10:44
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Kurban Bayramı öncesi belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek dayanışmanın önemine vurgu yaptı ve bayramda yapılacak hazırlıkları anlattı.

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Kurban Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen programda, Büyükşehir ve TESKİ çalışanları ile bayramlaştı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, belediye personeli ile bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde Büyükşehir ve TESKİ çalışanlarına hitap eden Başkan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak çok büyük bir aile olmanın önemine vurgu yaptı.

Belediye hizmetlerinde dayanışmanın önemine dikkat çeken Başkan Yüceer, "Alnımız açık, boynumuz dik bir şekilde bu şehirde dolaşabiliyorsak, vatandaşın karşısına çıkabiliyorsak, bu sizin emeğinizle mümkün. Her geçen gün daha çok çalışan, daha büyük bir aile oluyoruz. Sizler benim çekirdek ailem gibisiniz ve bu aileyle gurur duyuyorum. Tekirdağ'ın dört bir yanında, alın teriyle büyük bir özveriyle çalışan siz kıymetli yol arkadaşlarım iyi ki varsınız. Bu zorluğu kolaylaştırdığınız için hepinize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Yüceer, şöyle devam etti:

"Size inanıyorum"

"Bayramlar, dayanışmayı ve paylaşmayı pekiştirdiğimiz en özel günlerimizdir. Elbette belediyecilik zor bir iştir. Belediyecilik, siyaset üstü bir bakış açısıyla yapılması gereken bir hizmet alanıdır. Bizler de bu anlayışla sorunların ortadan kalkacağına inanıyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bayram hazırlıklarımızı tamamladık. Herkes tatildeyken, biz görevimizin başında olacağız. Bunun bilincindeyiz. Mezbahalardan ulaşıma, mezarlıklardan sosyal desteklere kadar her alanda hazırlıklarımızı yaptık. Tek bir amacımız var: Tekirdağ'ın sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesi. Dayanışma, paylaşma ve kardeşlik gibi değerleri, bizler günlük çalışma hayatımıza da taşıyarak, el ele, omuz omuza vererek Tekirdağ'da daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak, hemşehrilerimize daha iyi bir yaşam kalitesi sunmak için çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz. Bu zorluğu benim için kolaylaştırdığınız, bana yol arkadaşlığı yaptığınız, bana böyle güzel bir aile sunduğunuz için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Size inanıyorum. Büyükşehir'e inanıyorum. Ama en çok Tekirdağ'a inanıyorum. Hep birlikte çok seviyoruz bu şehri, değil mi?

"Tekirdağ'da nice bayramlarda buluşmak dileğiyle"

Birçoğunuzla bunu konuştuk. Lütfen hizmet ederken şu gerçeği hiç unutmayalım. Biz aslında kendimize hizmet ediyoruz. O yollar, kaldırımlar, altyapı-üstyapı projeleri; hepsi annemize, babamıza, çocuklarımıza, memleketimize ve geleceğimize yapılan hizmetlerdir. Bu gerçeği unutmadan yolumuza devam edelim. İnşallah daha güzel, sorunları daha az, daha yaşanabilir bir Tekirdağ'da nice bayramlarda buluşmak dileğiyle. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun. Sağ olun, var olun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Bayramlaşma Programında Bir Araya Geldi - Son Dakika

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