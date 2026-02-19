Ramazan Mesajı: Birlik ve Dayanışma Çağrısı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Başta Tekirdağlı hemşehrilerim olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek ramazan ayını en kalbi duygularımla tebrik ediyor; sağlık, huzur, esenlik ve bereket dolu bir ay diliyorum" dedi.

Yüceer, ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Mavi gözlü şehrim, büyük ailem, güzel Tekirdağ'ım… Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel halini yaşadığımız mübarek ramazan ayına kavuşmanın huzurunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Ramazan; gönüllerin birleştiği, sofraların paylaştıkça bereketlendiği, sevgi ve hoşgörünün büyüdüğü manevi bir iklimdir. Sabırla, şükürle ve merhametle; bir lokmayı bölüşmenin, bir kapıyı çalmanın, bir gönle dokunmanın kıymetini bizlere yeniden hatırlatır."

Ramazan, bizler için sadece bir sabır imtihanı değil; aynı zamanda birbirimizin derdiyle dertlenme, kimsesizin kimsesi olma vaktidir. Biz Tekirdağ'da sevinci de zorluğu da birlikte paylaşan, omuz omuza vererek aşan büyük bir aileyiz. Bereketli sofralarımızda ekmeğimizi bölüşürken, aslında birbirimize olan güvenimizi ve bağlılığımızı da güçlendiriyoruz.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak en temel görevimiz; bu mübarek ay boyunca şehrimizin her köşesinde dayanışma köprüleri kurmak ve hiçbir hemşehrimizin kendini yalnız, çaresiz hissetmesine izin vermemektir. Bu anlayışla sosyal dayanışmayı büyüten çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyor; ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.

Diliyorum ki ramazan ayının getirdiği barış ve huzur iklimi yalnızca şehrimizi değil; ülkemizi, tüm İslam alemini ve bütün insanlığı sarsın. Dualarımızın kabul, birliğimizin daim, sofralarımızın bereketli olması en büyük temennimdir. Ramazanın ruhuna uygun şekilde; kırmadan, dökmeden, el ele vererek bu manevi iklimi hep birlikte yaşayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Tekirdağlı hemşehrilerim olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek ramazan ayını en kalbi duygularımla tebrik ediyor; sağlık, huzur, esenlik ve bereket dolu bir ay diliyorum."