Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Hpv Farkındalık Eğitimi

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, halk sağlığını güçlendirmek ve HPV konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yeni bir eğitim programını hayata geçirdi. Programda, HPV alt tipleri, bu tiplerin oluşturabileceği hastalıklar, tanı ve tarama yöntemleri ile erken teşhisin önemi ele alındı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'nde görevli pratisyen hekim Yusuf Engin Dedeoğlu tarafından verildi. Dedeoğlu, HPV'nin bulaş yolları, risk faktörleri ve yaş gruplarına göre görülme sıklığı hakkında önemli bilgiler paylaşırken, bazı virüs tiplerinin belirti vermeden de ilerleyebileceğine ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine vurgu yaptı.

HPV aşı projesinin ikinci etabı hakkında bilgi verildi

Eğitimde; HPV alt tipleri, bu tiplerin oluşturabileceği hastalıklar, tanı ve tarama yöntemleri ile erken teşhisin önemi ele alındı. Güncel tedavi yaklaşımlarına da değinilen programda, korunma yöntemleri ve bağışıklamanın önemine dikkat çekildi. HPV aşısının, özellikle yüksek riskli tiplere karşı sağladığı koruyuculukla toplum sağlığı açısından kritik rol üstlendiği ifade edildi. Program kapsamında Dedeoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen HPV Aşı Projesi 2. Etap kapsamında aşı hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların izlemeleri gereken başvuru sürecini detaylı şekilde katılımcılara aktardı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın HPV farkındalığını artırmaya yönelik eğitim ve koruyucu sağlık hizmetlerini ilerleyen dönemde de sürdüreceği bildirildi.