Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Kent Genelinde Kar Mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Kent Genelinde Kar Mesaisi

03.02.2026 10:33  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da kar yağışının etkisiyle belediye, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenliği için karla mücadele çalışmaları başlattı. Ekipler, yolları açmak ve buzlanma riskine karşı tuzlama işlemleri gerçekleştiriyor.

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kentin bazı bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla karla mücadele çalışması başlattı.

Meteoroloji verileri doğrultusunda beklenen kar yağışının kenti etkisi altına almasıyla birlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, hayatı olumsuz etkileyebilecek durumları önlemek amacıyla çalışma başlattı. İl genelinde ulaşımın sağlıklı bir şekilde sürmesi ve can güvenliğinin korunması amacıyla başlatılan karla mücadele çalışmaları, şehrin en uç noktalarına kadar ulaştırılıyor.

Tuzlama işlemi gerçekleştiriyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin stratejik noktalarında saha operasyonlarını sürdürüyor. Toplamda 71 personel, 10 adet kar bıçaklı ve tuz robotlu kamyon, 7 adet kar bıçaklı kamyon, 8 greyder ve 8 kepçe ile ana arterlerden ara sokaklara kadar kesintisiz bir çalışma yürütüyor. Ekipler, yolları açmanın yanı sıra soğuklar nedeniyle oluşabilecek buzlanma riskine karşı tuzlama işlemi gerçekleştiriyor.

Kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyarı

Olası kaza ve mahsur kalma durumlarına karşı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 11 ilçedeki tüm istasyonlarda tam kadro nöbet tutarken, TESKİ ekipleri de altyapıda oluşabilecek donma ve arızalara karşı teyakkuza geçti. Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı trafik ekipleri ise ulaşımın sağlıklı akışını sağlamak için denetimlerini sıkılaştırdı. Sürücülerin güvenli seyahat etmesi için yönlendirmelerde bulunan zabıta ekipleri, özellikle kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kentin yeni bir güne karla uyanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Karın toprak ve su için bereket olduğunu dile getiren Yüceer, ekiplerin pazar gününden bu yana 7/24 görev başında olduğunu belirtti. Tüm birimlerin hem ulaşım güvenliğini sağlamak hem de buzlanma riskini ortadan kaldırmak için sahada olduğunu ifade eden Başkan Yüceer, çalışmaların yağış sona erene kadar kesintisiz devam edeceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Tekirdağ, Belediye, Ulaşım, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Kent Genelinde Kar Mesaisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:54
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:33:07. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Kent Genelinde Kar Mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.