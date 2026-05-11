Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Bireylere Çok Yönlü Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Bireylere Çok Yönlü Destek

11.05.2026 13:35  Güncelleme: 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla özel gereksinimli bireyler için sunduğu ulaşım, eğitim ve medikal destek hizmetlerini tanıttı. Engelsiz yaşam merkezleri, ulaşımda yeni uygulamalar ve nakdi yardımlar ile yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla ulaşımdan eğitime, medikal destekten kişisel bakıma kadar özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlerini kamuoyuyla paylaştı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmak için kent genelinde hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

"Hayatı birlikte paylaşıyoruz" sloganıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, evde temizlik, kuaförlük ve kişisel bakım hizmetleriyle vatandaşların en temel ihtiyaçlarını ev konforunda karşılıyor. Bu kapsamda 2026 yılı Nisan ayına kadar 266 hanede detaylı ev temizliği gerçekleştirilirken, bin 111 vatandaşa ise saç kesimi, tıraş ve el-ayak bakımı gibi kişisel bakım hizmeti sunuldu."

ENGELSİZ ULAŞIM VE TEKNOLOJİ BİR ARADA

Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata tam ve etkin katılımı için ulaşım hizmetlerine ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü aracılığıyla 2026 yılı içerisinde araç filosuna kattığı iki yeni engelli hizmet aracıyla kapasitesini artırdı. Yılın ilk dört ayında 468 ulaşım talebi karşılanarak vatandaşların sağlık, sosyal ve günlük yaşamlarına erişimi kolaylaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda erişilebilirliği artırmak amacıyla Tekirdağ Kart Mobil Uygulaması'na "Engelsiz Mod"u entegre ederek özel gereksinimli bireyler için önemli bir kolaylık hayata geçirdi. Yeni sistemle engelli kart sahipleri uygulamaya güvenli giriş yaparak yolculuklarını daha planlı şekilde yönetebiliyor; durak üzerinden rampa talebinde bulunarak bu isteğin doğrudan otobüs şoförüne iletilmesini sağlayabiliyor.

Refakatçi tanımlama özelliği sayesinde ise yolculuk süreci anlık olarak paylaşılırken, yolcular otobüslerin konumunu takip edebiliyor ve tahmini varış sürelerini görebiliyor. Bu sayede hem güvenlik hem de ulaşımda erişilebilirlik önemli ölçüde artırılıyor.

KAPAKLI ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ: AİLELERİN NEFES ALANI

Kapaklı'da hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi, sunduğu çok yönlü desteklerle hem bireylere hem de ailelerine umut oluyor. Merkez bünyesinde 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla 241 çocuğa özel eğitim desteği verilirken; 189 psikolojik danışmanlık, 67 fizyoterapi ve 71 Mola Evi hizmeti gerçekleştirildi. Ayrıca, bireylerin özgürce hareket edebilmesi adına 144 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin tamiri ve bakımı uzman ekiplerce tamamlandı.

MİLYONLUK NAKDİ YARDIM VE MEDİKAL DESTEK

Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerini güçlü bir medikal ve nakdi destek paketiyle taçlandırıyor. Engelli bireylerin ekonomik yükünü hafifletmek için 59 kişiye toplam 1 milyon 52 bin TL nakdi yardım sağlandı. Hareket özgürlüğünü desteklemek için 104 adet akülü, 107 adet manuel tekerlekli sandalye ve 8 adet akü desteği ulaştırılırken, yatağa bağımlı hastalar için 91 adet hasta karyolası ve 82 adet havalı yatak temin edildi. Hijyen desteği kapsamında ise 102 kişiye 553 adet hasta bezi ile 73 kişiye 442 adet yetişkin alt açma bezi dağıtıldı.

FARKINDALIKLA GÜÇLENEN BİR TEKİRDAĞ

Yıl boyunca düzenlenen "47 Kromozom" belgesel gösterimi, Balıkesir'de düzenlenen Boccia Türkiye Şampiyonası ulaşım desteği ve Otizm farkındalık yürüyüşü gibi etkinliklerle toplumsal bilinci artıran Büyükşehir Belediyesi, engelli dernekleriyle "ortak akıl" paydasında buluşarak çözümler üretmeyi sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Bireylere Çok Yönlü Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
İnanılmaz anlar Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde’ye Türk kültürünü tanıttı Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'ye Türk kültürünü tanıttı

15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
15:23
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
15:17
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
15:06
Macron çileden çıktı, Kenya’da protokolü bozup sahneye atladı
Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
14:37
Çuvalla para ayırdılar Arsenal’den Barış Alper bombası
Çuvalla para ayırdılar! Arsenal'den Barış Alper bombası
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
14:18
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 15:30:48. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Bireylere Çok Yönlü Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.