Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Bireylere Çok Yönlü Destek

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla ulaşımdan eğitime, medikal destekten kişisel bakıma kadar özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlerini kamuoyuyla paylaştı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmak için kent genelinde hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

"Hayatı birlikte paylaşıyoruz" sloganıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, evde temizlik, kuaförlük ve kişisel bakım hizmetleriyle vatandaşların en temel ihtiyaçlarını ev konforunda karşılıyor. Bu kapsamda 2026 yılı Nisan ayına kadar 266 hanede detaylı ev temizliği gerçekleştirilirken, bin 111 vatandaşa ise saç kesimi, tıraş ve el-ayak bakımı gibi kişisel bakım hizmeti sunuldu."

ENGELSİZ ULAŞIM VE TEKNOLOJİ BİR ARADA

Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata tam ve etkin katılımı için ulaşım hizmetlerine ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü aracılığıyla 2026 yılı içerisinde araç filosuna kattığı iki yeni engelli hizmet aracıyla kapasitesini artırdı. Yılın ilk dört ayında 468 ulaşım talebi karşılanarak vatandaşların sağlık, sosyal ve günlük yaşamlarına erişimi kolaylaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda erişilebilirliği artırmak amacıyla Tekirdağ Kart Mobil Uygulaması'na "Engelsiz Mod"u entegre ederek özel gereksinimli bireyler için önemli bir kolaylık hayata geçirdi. Yeni sistemle engelli kart sahipleri uygulamaya güvenli giriş yaparak yolculuklarını daha planlı şekilde yönetebiliyor; durak üzerinden rampa talebinde bulunarak bu isteğin doğrudan otobüs şoförüne iletilmesini sağlayabiliyor.

Refakatçi tanımlama özelliği sayesinde ise yolculuk süreci anlık olarak paylaşılırken, yolcular otobüslerin konumunu takip edebiliyor ve tahmini varış sürelerini görebiliyor. Bu sayede hem güvenlik hem de ulaşımda erişilebilirlik önemli ölçüde artırılıyor.

KAPAKLI ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ: AİLELERİN NEFES ALANI

Kapaklı'da hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi, sunduğu çok yönlü desteklerle hem bireylere hem de ailelerine umut oluyor. Merkez bünyesinde 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla 241 çocuğa özel eğitim desteği verilirken; 189 psikolojik danışmanlık, 67 fizyoterapi ve 71 Mola Evi hizmeti gerçekleştirildi. Ayrıca, bireylerin özgürce hareket edebilmesi adına 144 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin tamiri ve bakımı uzman ekiplerce tamamlandı.

MİLYONLUK NAKDİ YARDIM VE MEDİKAL DESTEK

Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerini güçlü bir medikal ve nakdi destek paketiyle taçlandırıyor. Engelli bireylerin ekonomik yükünü hafifletmek için 59 kişiye toplam 1 milyon 52 bin TL nakdi yardım sağlandı. Hareket özgürlüğünü desteklemek için 104 adet akülü, 107 adet manuel tekerlekli sandalye ve 8 adet akü desteği ulaştırılırken, yatağa bağımlı hastalar için 91 adet hasta karyolası ve 82 adet havalı yatak temin edildi. Hijyen desteği kapsamında ise 102 kişiye 553 adet hasta bezi ile 73 kişiye 442 adet yetişkin alt açma bezi dağıtıldı.

FARKINDALIKLA GÜÇLENEN BİR TEKİRDAĞ

Yıl boyunca düzenlenen "47 Kromozom" belgesel gösterimi, Balıkesir'de düzenlenen Boccia Türkiye Şampiyonası ulaşım desteği ve Otizm farkındalık yürüyüşü gibi etkinliklerle toplumsal bilinci artıran Büyükşehir Belediyesi, engelli dernekleriyle "ortak akıl" paydasında buluşarak çözümler üretmeyi sürdürüyor.