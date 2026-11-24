Tekirdağ Çerkezköy'de gelinini bıçakla öldürdüğü için Mehmet Çağlar tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Çerkezköy'de gelini Nihal Çağlar'ı bıçakla öldüren Mehmet Çağlar, jandarmada işlemleri tamamlanınca adliyeye gönderildi. Çağlar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı ve tartışma sonrasında cinnet getirdiğini söyledi.
TUTUKLANDI
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartıştığı gelini Nihal Çağlar'ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Çağlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Çağlar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Çağlar'ın ifadesinde, "Tartışma sonrasında cinnet getirdim, öldürdüm" dedi.
Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),
Kaynak: DHA
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