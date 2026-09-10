Tekirdağ Çerkezköy'de minibüs aydınlatma direğine çarpıp yan yattı, 3 yolcu yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu minibüsünün aydınlatma direğine çarpıp yan yatması sonucu araçta bulunan 3 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yatan yolcu minibüsündeki 3 kişi yaralandı.
A.D. idaresindeki 59 M 7267 plakalı yolcu minibüsü, İnönü Caddesi'nde kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan minibüs, ardından yan yattı.
Kazada araçta bulunan 3 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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