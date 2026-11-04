Tekirdağ Çorlu\'da 4 araçlı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı, 2 km kuyruk oluştu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunda 2 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde Çorlu-Çerkezköy arasındaki çevre yolunun Fakülte Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan D.A. ile E.K., ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kara yolu üzerinde yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),