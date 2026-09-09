Tekirdağ Çorlu'da devrilen motosiklet otobüsün altına girdi; sürücü genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da devrilen motosiklet otobüsün altına girdi; sürücü genç hayatını kaybetti

Tekirdağ Çorlu\'da devrilen motosiklet otobüsün altına girdi; sürücü genç hayatını kaybetti
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 19 yaşındaki Arda Çınarlı'nın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi ve ardından bir otobüsün altına girdi. Kazada Çınarlı olay yerinde hayatını kaybetti, gözaltına alınan otobüs sürücüsü polis merkezine götürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Arda Çınarlı'nın (19) kullandığı 59 APY 626 plakalı motosiklet, Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen motosiklet daha sonra bir otobüsün altına girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çınarlı'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan otobüs sürücüsü, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Çorlu'da devrilen motosiklet otobüsün altına girdi; sürücü genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Çorlu'da devrilen motosiklet otobüsün altına girdi; sürücü genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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