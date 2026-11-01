Tekirdağ Çorlu\'da kırmızı ışıkta bekleyen TIR\'a otomobil çarptı, sürücü yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a otomobil çarptı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışıkta duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışıkta duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Silahtarağa Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki E.G. yönetimindeki 34 H 0922 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen E.Y. yönetimindeki 34 ZA 3356 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü E.Y. yaralanırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil ve TIR'da hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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