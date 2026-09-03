Tekirdağ Çorlu'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 68 yaşındaki sürücü yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 68 yaşındaki sürücü yaralandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp takla atarak yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazada yaralanan 68 yaşındaki sürücü İ.R., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kontrolden çıkıp refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü İ.R. (68) yaralandı.

Kaza, Seymen Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.R. yönetimindeki 59 AOC 821 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, yaklaşık 150 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.R., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Takla atan otomobil vinç yardımıyla kaldırılarak çekiciye konulurken, cadde üzerinde araç kuyruğu oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber – Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Çorlu'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 68 yaşındaki sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Çorlu'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, 68 yaşındaki sürücü yaralandı - Son Dakika
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