Tekirdağ Çorlu'da taksi ile kamyon çarpıştı, sürücü yaralandı, kamyon sürücüsü gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Çerkezköy yolu Avantaj mevkisinde ticari taksi ile kamyon çarpıştı; taksinin kadın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonla çarpışan ticari taksinin kadın sürücüsü yaralandı.
Çerkezköy yolu Avantaj mevkisinde M.K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyon ile F.A. yönetimindeki 59 T 2643 plakalı ticari taksi çarpıştı.
Kazada yaralanan ticari taksinin sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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