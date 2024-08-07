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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler'i ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Şenol ve Güler makamda bir süre görüştü.

Kaymakam Güler'den ilçe hakkında bilgi alan Şenol, misafirperverliği için Güler'e teşekkür etti.

Güler, ziyareti için Şenol'a teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.