Tekirdağ'da 104 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da bir evde 104 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, Çorlu ilçesinde bir evde arama yaptı.

Aramada, 104 litre sahte içki, kaynatma kazanı, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Ev sahibi M.Y. gözaltına alındı.