Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 113 şüpheli yakalandı, zanlılardan 40'ı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.
Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 113 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 40'ı tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 113 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?