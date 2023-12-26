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Tekirdağ'da 1190 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 1190 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da, yeni yıl öncesi sahte içki üretimi yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 1190 litre kaçak içki, damıtma sistemi ve 5 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ\'da 1190 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
26.12.2023 - 11:11,  Güncelleme: 11:13
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 1190 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi ürettikleri sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma sonrası bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada 1190 litre kaçak içki, damıtma sistemi ve 5 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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