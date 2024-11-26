Tekirdağ\'da 12 Kaçak Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın uygulamasında 12 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu aracı takibe alıp durdurdu. Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 12 kaçak göçmen ile göçmenlere organizatörlük yapan 1 şüpheli yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatörle ilgili soruşturma sürüyor.