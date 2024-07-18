Tekirdağ'da 1382 taklit terlik ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 1382 taklit terlik ele geçirildi

Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli markaların taklitleri olan 1382 terlik ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesindeki bir iş yerine düzenledikleri operasyonda taklit terlikleri buldu. Operasyonda iş yeri sorumlusu ve sahibi gözaltına alındı.

18.07.2024 11:05
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Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli markaların taklitleri olan 1382 terlik ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Vatan Mahallesi'nde çeşitli markalardaki ayakkabı ve terliklerin taklitlerini üreten şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bir iş yerine düzenlediği operasyonda 1382 taklit terlik ele geçirdi.

Operasyonda iş yeri sorumlusu M.T. ve iş yeri sahibi M.D. gözaltın alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 1382 taklit terlik ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 1382 taklit terlik ele geçirildi - Son Dakika
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