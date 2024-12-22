Tekirdağ'da 17 Kaçak Göçmen ve Organizator Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 17 Kaçak Göçmen ve Organizator Yakalandı

Tekirdağ\'da 17 Kaçak Göçmen ve Organizator Yakalandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde gerçekleştirilen jandarma uygulamasında 17 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Olayda ayrıca bir lastik bot ele geçirildi.

22.12.2024 13:07  Güncelleme: 13:09
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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın uygulamasında minibüste 17 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada, minibüste 17 kaçak kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Aramada, bir de lastik bot ele geçirildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör şüphelisinin işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: DHA

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