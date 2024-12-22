TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın uygulamasında minibüste 17 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada, minibüste 17 kaçak kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Aramada, bir de lastik bot ele geçirildi.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör şüphelisinin işlemleri ise sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 17 Kaçak Göçmen ve Organizator Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?