Tekirdağ\'da 180 litre sahte içki ele geçirildi

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 180 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde ikamet eden M.B. ve H.E'nin evinde sahte içki ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 180 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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