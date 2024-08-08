Tekirdağ'da 180 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde 180 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada, 180 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi N.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.