Tekirdağ'da 19 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Tekirdağ'da bir otomobilde 19 bin 320 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında, Ergene Avrupa Otoyolu Saray gişelerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 19 bin 320 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Otomobilde bulunan E.Ç. ve Ş.T. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.
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