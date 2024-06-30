Tekirdağ'da 20. Geleneksel Yayla Şenlikleri'nde Ezgi Eyüpoğlu sahne aldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 20. Geleneksel Yayla Şenlikleri'nde Ezgi Eyüpoğlu sahne aldı

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 20. Geleneksel Yayla Şenlikleri'nde Karadenizli sanatçı Ezgi Eyüpoğlu sahne aldı. Eyüpoğlu, konserde Karadeniz şarkılarını seslendirdi ve Tekirdağ'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Şenlikte binlerce kişi eğlendi ve dernek başkanı Muharrem Akyüz, Eyüpoğlu'nun katılımcılara keyifli bir gece yaşattığını belirtti.

30.06.2024 09:09
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Tekirdağ'da düzenlenen "20. Geleneksel Yayla Şenlikleri" kapsamında Karadenizli sanatçı Ezgi Eyüpoğlu sahne aldı.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "20. Geleneksel Yayla Şenlikleri" devam ediyor.

Karadeniz Mahallesi'ndeki şenlik alanında düzenlenen konserde şarkıcı Eyüpoğlu, Karadeniz şarkılarını seslendirdi.

Eyüpoğlu, konser sonrası yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, şenliği düzenleyen dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz de şenlikte herkesin doyasıya eğlendiğini söyledi.

Şenlik alanında binlerce kişiyi ağırladıklarını dile getiren Akyüz, Ezgi Eyüpoğlu'nun katılımcılara keyifli bir gece yaşattığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 20. Geleneksel Yayla Şenlikleri'nde Ezgi Eyüpoğlu sahne aldı - Son Dakika

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