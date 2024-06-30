Tekirdağ'da 20. Geleneksel Yayla Şenlikleri'nde Ezgi Eyüpoğlu sahne aldı

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Tekirdağ'da düzenlenen "20. Geleneksel Yayla Şenlikleri" kapsamında Karadenizli sanatçı Ezgi Eyüpoğlu sahne aldı.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "20. Geleneksel Yayla Şenlikleri" devam ediyor.

Karadeniz Mahallesi'ndeki şenlik alanında düzenlenen konserde şarkıcı Eyüpoğlu, Karadeniz şarkılarını seslendirdi.

Eyüpoğlu, konser sonrası yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, şenliği düzenleyen dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz de şenlikte herkesin doyasıya eğlendiğini söyledi.

Şenlik alanında binlerce kişiyi ağırladıklarını dile getiren Akyüz, Ezgi Eyüpoğlu'nun katılımcılara keyifli bir gece yaşattığını belirtti.