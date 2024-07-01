Tekirdağ'da 20. Geleneksel Yayla Şenlikleri Sinan Yılmaz Konseriyle Son Buldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da 20. Geleneksel Yayla Şenlikleri Sinan Yılmaz Konseriyle Son Buldu

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 20. Geleneksel Yayla Şenlikleri, şarkıcı Sinan Yılmaz'ın konseriyle sona erdi. Şenliklerde açık arttırma usulüyle satılan koç, 200 bin lira ile Enver Yıldırım tarafından satın alındı. Sinan Yılmaz'ın seslendirdiği şarkılara eşlik eden müzikseverler, organizasyonun başarısını kutladılar.

01.07.2024 08:09
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Tekirdağ'da "20. Geleneksel Yayla Şenlikleri" şarkıcı Sinan Yılmaz konseriyle sona erdi.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde Karadeniz Mahallesi Hayrabolu yolundaki şenlik alanında düzenlenen organizasyonun kapanış programında şarkıcı Sinan Yılmaz sahne aldı.

Konser öncesi "şenlik ağası"nın belirlenmesi için açık arttırma usulüyle 10 bin liradan koç satılığa çıkarıldı. Koç, açık arttırma sonucu 200 bin lira ile en yüksek fiyatı veren Enver Yıldırım'a satıldı.

Daha sonra ise Sinan Yılmaz sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser alanını dolduran müzikseverler Yılmaz'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, her yıl olduğu gibi bu yılda son derece güzel bir şenlik düzenlediklerini belirtti.

Düzenledikleri şenlikte kardeşlik bağlarının daha da güçlendiğini aktaran Akyüz, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 20. Geleneksel Yayla Şenlikleri Sinan Yılmaz Konseriyle Son Buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 20. Geleneksel Yayla Şenlikleri Sinan Yılmaz Konseriyle Son Buldu - Son Dakika
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