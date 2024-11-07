Tekirdağ'da 270 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'da bir evde 270 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda jandarma, Ergene ilçesinde bir evde arama yaptı.
Aramada, 270 litre sahte içki, alkol ölçer derece ve üzüm sıkma aparatı ele geçirildi.
Ev sahibi N.Ş. gözaltına alındı.
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