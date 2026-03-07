Tekirdağ'da 2800 kg Sağlıksız Hayvansal Ürün İmha Edildi - Son Dakika
Tekirdağ'da 2800 kg Sağlıksız Hayvansal Ürün İmha Edildi

Tekirdağ'da 2800 kg Sağlıksız Hayvansal Ürün İmha Edildi
07.03.2026 15:04
Ergene'de şüpheli araçta bulunan 2800 kg menşei belirsiz hayvansal ürün imha edildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu belirlenen 2 bin 800 kilogram hayvansal ürün imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan kontrolde uygunsuz koşullarda taşınan hayvansal ürünler tespit edildi.

Araçta yapılan incelemede ürünlerin tanımlama işareti bulunmadığı, etiketsiz olduğu, ambalaj bütünlüğünün olmadığı ve gıda güvenliği kurallarına uygun olmayan şartlarda taşındığı belirlendi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu değerlendirilen toplam 2 bin 800 kilogram hayvansal ürün ele geçirildi.

Söz konusu ürünler, gerekli işlemlerin ardından Entegre Katı Atık Tesisi'nde imha edildi.

Ürünlerin sahibine de idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 2800 kg Sağlıksız Hayvansal Ürün İmha Edildi - Son Dakika

Tekirdağ'da 2800 kg Sağlıksız Hayvansal Ürün İmha Edildi
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.